ANKARA - Eyyüp Kadir İnan: 'İsrail soykırım yapmaktadır'
ANKARA - Eyyüp Kadir İnan: "İsrail soykırım yapmaktadır" - Pankartlardan görüntü - Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamasıANKARA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başkonsolosluk Konutu'nun önünde 81 İl Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte İsrail’i protesto amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.
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