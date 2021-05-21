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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Eyyüp Kadir İnan: 'İsrail soykırım yapmaktadır'

ANKARA - Eyyüp Kadir İnan: 'İsrail soykırım yapmaktadır'

ANKARA - Eyyüp Kadir İnan: "İsrail soykırım yapmaktadır" - Pankartlardan görüntü - Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamasıANKARA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başkonsolosluk Konutu'nun önünde 81 İl Gençlik Kolları Başkanları ile birlikte İsrail’i protesto amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

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