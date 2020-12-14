Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Etimesgut'ta banka soygunu girişimi engellendi

ANKARA - Etimesgut'ta banka soygunu girişimi engellendi

- Etimesgut ilçemizde banka şubesinden görüntü - Olay yeri inceleme çalışmaları - Polis ekiplerinin çalışmaları Ankara 'da banka soygunu girişimi engellendi - Ankara Valiliği: - "Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalandı" - "Müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alındı"ANKARA (AA) - Ankara Valiliği, Etimesgut ilçesinde banka soygunu girişiminde bulunan zanlının güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucu yakalandığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Etimesgut ilçemizde bir banka şubesine yönelik silahlı soygun girişiminde bulunan bir şahıs, güvenlik görevlisinin müdahalesi sonucunda yakalanmış olup, müdahale sırasında yaralanan bir vatandaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır.Olayla ilgili detaylı tahkikat sürdürülmektedir."

Güvenlik Görevlisi Soygun Girişimi Silahlı Soygun Yazılı Açıklama Banka Şubesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement