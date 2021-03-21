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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi

ANKARA - Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, askeri törenle defnedildi

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın alana gelmesi - Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz'un cenaze namazının kılınması - Naaşın taşınmasıEski MHK Başkanı Bülent Yavuz Ankara 'da askeri törenle defnedildiANKARA (AA) - Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, Ankara 'da toprağa verildi.
71 yaşında hayatını kaybeden Yavuz için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 4’üncü Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, bazı hakem ile sporcular katıldı.
Cenaze namazının ardından Yavuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.Tören sonrası Yavuz'un cenazesi, Karşıyaka Kıbrıs Gazileri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti.Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

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