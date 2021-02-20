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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Eski Etlik Köprüsü'nün altında bir kişi ölü bulundu

ANKARA - Eski Etlik Köprüsü'nün altında bir kişi ölü bulundu

- Düşen kişiden görüntü - Ambulans görüntüsüBaşkentte, eski Etlik Köprüsü'nün altında bir kişi ölü bulunduANKARA (AA) - Ankara 'da Çubuk Çayı'nın geçtiği eski Etlik Köprüsü'nün altında bir kişi ölü bulundu.Keçiören İlçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede Çubuk Çayı'nın geçtiği Etlik Köprüsü'nün altında cansız şekilde yatan bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar aldı.Harekete geçen ekipler, köprünün altında hareketsiz yatan 41 yaşındaki Mustafa K. ile karşılaştı.Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu Mustafa K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis Polis Ekipleri Trol 

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