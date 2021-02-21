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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Ertelenen ALES 81 ilde başladı

ANKARA - Ertelenen ALES 81 ilde başladı

- Sınava girecek kişilerin gelmesi - Bina önünde bekleyen görevliler - Görevlilerin uyarılarda bulunması - Maske ve hijyen malzemeleri - Sınava gireceklerin binalara girişleriANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020 - ALES/2) 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Adaylar, erken saatte sınavın yapılacağı okullara gelmeye başladı.

Koronavirüs Kullar 

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