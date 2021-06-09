ANKARA - Erbaş: 'Müslümanların miracın şehri Kudüs konusunu konuşması elzemdir'
ANKARA - Erbaş: "Müslümanların miracın şehri Kudüs konusunu konuşması elzemdir" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona gelişi - Toplantıya katılanlar - Kuran - ı Kerim okunması - Kudüs konulu kısa film gösterisi - Ali Erbaş'ın kürsüye gelişi - Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık Eğitim Merkezinde ikincisi düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları Filistin İstişare Toplantısı'nda konuştu. (1)
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