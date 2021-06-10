ANKARA - Erbaş: '2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlenmiştir'
ANKARA - Erbaş: "2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 1125, yurt dışında 925 lira olarak belirlenmiştir" - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması - Erbaş'ın yurt dışına gidecek görevlilerle fotoğraf çektirmesiANKARA - (AA) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nda düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. (3)
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