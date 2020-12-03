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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Engellilerin İstihdamda Hakları Platformundan 'engelli istihdam kotasının arttırılması' talebi

ANKARA - Engellilerin İstihdamda Hakları Platformundan 'engelli istihdam kotasının arttırılması' talebi

ANKARA - Engellilerin İstihdamda Hakları Platformundan "engelli istihdam kotasının arttırılması" talebi - Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu üyelerinin taşıdığı dövizler - Platform üyelerinin engellilerin taleplerini dile getirmesiEngellilerin İstihdamda Hakları Platformundan "engelli istihdam kotasının arttırılması" talebiANKARA (AA) - Engellilerin İstihdamda Hakları Platformunca, engelli istihdam kotasının artırılması istendi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yanındaki Meclis Parkı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde engellilerin taleplerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı. Ardından platform üyeleri engellilerin taleplerini dile getirdi.Sağlık Hizmetleri Sendikası Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı, grup adına yaptığı konuşmada, yeni yasama döneminde zorunlu engelli kotalarının yüzde 6'ya çıkarılması için yasal değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti.
Özel sektörde yüzde 3, kamu sektöründe yüzde 4 oranında zorunlu engelli kotası uygulandığını hatırlatan Sarı, "Bu kotalar bugüne kadar bir hayli işe yaramış ve engellileri rahatlatmıştır. Ancak bu yılki atamalardan sonra engelli kamu personel kotası dolacaktır. Yüz binlerce engelli, işsiz kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.En az 7 bin engellinin yeni dönemde istihdam edilmesini talep eden Sarı, engelli sağlıkçıların da çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Suha Sağlam da sağlık kurulu rapor yönetmelikleri nedeniyle engellilerin emekliliklerinin iptal edildiğini, ileri yaşlarda işsizliğe mahkum edildiklerini savundu. Sağlam bu uygulamalara son verilmesini istedi.Anadolu Sessiz Umutlar Derneği Başkanı Sinan Yıldırım ise işaret diliyle yaptığı açıklamada, engellilere yönelik pandemi önlemlerinin ivedilikle ele alınmasını ve destek mekanizmalarının kurulmasını talep etti.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral da platforma destek açıklaması yaptı.

İşaret Dili Misyon Emeklilik Forma Sağlıkçı 

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