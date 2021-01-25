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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ankara Emniyetinden kaçakçılara operasyon

- Ankara Emniyetinden kaçakçılara operasyon

operasyondan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak İlaç Kaçak Cep Telefonu Cep Telefonu Polis Ekipleri Kaçak Sigara 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılara dev operasyon 51şüpeli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18-24 Ocak'ta kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 makaron, 3 bin 209 kaçak muhtelif eşya, 2 bin 259 paket kaçak sigara, 1598 kaçak puro, 520 kilogram kaçak tütün, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi. Düzenlenen baskınlarda polis ekipleri, operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı.(ME
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