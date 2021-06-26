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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Emniyetin narkotik biriminden 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' paylaşımı

ANKARA - Emniyetin narkotik biriminden 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' paylaşımı

ANKARA - Emniyetin narkotik biriminden "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" paylaşımı - Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele GünüEmniyetin narkotik biriminden "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" paylaşımıANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının sosyal medya hesaplarından, narkotik operasyonlarına ait görüntüler ile ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı video paylaşıldı.26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında hazırlanan videoda, "2021 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yaklaşık 8 ton eroin yakalamışken Türkiye, tek başına 20 tonun üzerinde (AB'nin 2,5 katı) eroin yakalamıştır. AB ülkelerinde madde bağlantılı ölüm oranı milyonda 15 iken Türkiye'de bu oran milyonda 6'dır." ifadeleri yer aldı.Bu alandaki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan videoda, uyuşturucu ele geçirilmesinden endişe yerine memnuniyet duyulması gerektiği ve narkotik suçların kolluk müdahalesiyle ortaya çıkarılabileceği kaydedildi.Videoda ayrıca uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Sosyal Medya Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Farkındalık Kalamış 

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