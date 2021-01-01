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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara Emniyeti'nin acı günü

Ankara Emniyeti'nin acı günü

Cenaze töreninden görüntüler

( ANKARA )- Kalp krizi geçiren bomba imha uzmanı son yolculuğuna uğurlandı ANKARA

Hastane Saygı Duruşu Cenaze Bomba İmha Uzmanı Kalp Krizi 


- Ankara'da dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden bomba imha uzmanı Salim Değirmenci, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Değirmenci için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ ile Değirmenci'nin acılı ailesi katıldı.
Merhum Değirmenci'nin naaşı gerçekleştirilen saygı duruşundan sonra Kuran-ı Kerim okundu. Tören dua edilmesi ile son buldu. Değirmenci Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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