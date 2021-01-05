Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Ankara Emniyeti kaçak göçmenlere göz açtırmıyor

- Ankara Emniyeti kaçak göçmenlere göz açtırmıyor

DETAY

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Göçmen İran Kaçak Akalan Sınır Dışı 


- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, tespit edilen 44 kaçak göçmeni yakaladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye’ye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu şahısların olduğu tespitini yaptı. Yapılan tespitler doğrultusunda, 05.01.2021 günü kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda; Altındağ ilçesinde 23 kişi, AŞTİ içerisinde 11 kişi, Gölbaşı ilçesinde 6 kişi, Mamak İlçesinde 4 kişi olmak üzere toplamda 44 kişi yakalandı. 38 Afganistan, 3 Özbekistan, 3 İran uyruklu olduğu öğrenilen bu şahıslar Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlemlere başlatıldı. (ME
loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
İranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutunİranla İlgili Tüm Bildiklerinizi Unutun
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı