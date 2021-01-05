- Ankara Emniyeti kaçak göçmenlere göz açtırmıyor



- Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, tespit edilen 44 kaçak göçmeni yakaladı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye’ye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu şahısların olduğu tespitini yaptı. Yapılan tespitler doğrultusunda, 05.01.2021 günü kimlikleri ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda; Altındağ ilçesinde 23 kişi, AŞTİ içerisinde 11 kişi, Gölbaşı ilçesinde 6 kişi, Mamak İlçesinde 4 kişi olmak üzere toplamda 44 kişi yakalandı. 38 Afganistan, 3 Özbekistan, 3 İran uyruklu olduğu öğrenilen bu şahıslar Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların sınır dışı edilmeleri ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlemlere başlatıldı. (ME



loading...