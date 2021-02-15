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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri son bir haftada 40 kişiyi tutukladı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ekipleri son bir haftada 40 kişiyi tutukladı

- Zanlıların emniyetteki görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Amfetamin Sentetik Bonzai Akalan Metamfetamin 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlarda, son bir haftada gözaltına alınan 394 şahıstan 40’ının tutuklandığı duyuruldu. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara genelindeki operasyonları devam ediyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarla alakalı olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “08-14 Şubat 2021 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 394 şahıstan 40’ı tutuklanmıştır. Operasyonlarda 23 kg bonzai, 2,7 kg metamfetamin, 2,1kg esrar, 1 kg kokain ve bin 330 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir” denildi. (ENG-
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