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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kaçakçılara ağır darbe: 32 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kaçakçılara ağır darbe: 32 gözaltı

Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Alkollü İçki Akalan Elektronik Eşya Bandrol Sigara 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 32 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara göz açtırmıyor. İl genelinde yapılan operasyonlarda çok sayıda tütün ürünleri ve sahtecilikte kullanılan bandrollere el konulduğunu belirtildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başkent’te yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 15-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 2 milyon 102 bin 140 adet makaron, 64 bin adet sigara filtresi, 22 bin 500 adet nargile malzemesi, 2 bin 457 kilogram tütün, 849 adet muhtelif/elektronik eşya, 298 adet puro, 63 paket sigara ve 57 adet bandrol ele geçirilmiştir” denildi. (ENG-
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