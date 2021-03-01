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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden kaçakçılara ağır darbe: 24 gözaltı

Operasyonlardan görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Alkollü İçki Akalan Elektronik Eşya Bandrol Sigara 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 24 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ankara genelindeki gerçekleştirilen operasyonlarda 140 litre kaçak/sahte alkol ve 506 kilogram tütün ele geçirildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 22-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonlarda 1 milyon 802 bin 650 adet makaron, 113 bin 631 adet muhtelif elektronik eşya, 536 adet puro, 506 kilogram tütün, 341 adet bandrol, 140 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiştir” denildi. (ENG-
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