ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldı
- EGM'nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoEmniyet Genel Müdürlüğü 3'üncü ATAK helikopterini teslim aldıANKARA (AA) - Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu.EGM'nin sosyal medya hesaplarından, T129 ATAK helikopteri FAZ - 2 versiyonunun üçüncüsünün teslim edilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda, "3'üz ve artık daha da güçlüyüz. Dosta güven, düşmana P - ATAK." ifadelerine yer verildi. Paylaşımda yer alan videoda, 3 ATAK helikopterine ilişkin görüntüler bulunuyor.
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