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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı destek

ANKARA - Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı destek

- Çocukların destek videosuDown sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı destekANKARA (AA) - Down sendromlu çocuk ve gençler, ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etti.
AK Parti Ankara İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Hakan Han Özcan, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, down sendromlu çocuk ve gençlerle bir araya geldi.Etkinlikte, Özcan ile eğlenceli anlar yaşayan down sendromlu çocuk ve gençler, ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı gönderdi.Down sendromlu çocuk ve gençler, bu hareketleriyle down sendromlularla sık sık bir araya gelen ve bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı unutmadıklarını gösterdi.ABD'nin New York kentindeki reklam panolarında önceki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadelerin yayımlanmasına tepki olarak Türkiye'nin dört bir yanından çeşitli yöntemlerle "Love Erdoğan" mesajları verilmişti.

Yazılı Açıklama Hassasiyet 

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