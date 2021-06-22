ANKARA - Dönmez: 'Denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almaya başladık'
ANKARA - Dönmez: "Denizlerdeki arama ve sondaj çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almaya başladık" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Mimar ve Mühendisler Grubu 12'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (1)
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