ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey'i kabul etti
- Togo Dışişleri Bakanı, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'in Dışişleri Bakanlığına gelişi - Robert Dussey'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi - Baş başa ve heyetler arası görüşmeden görüntülerANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'i kabul etti.
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