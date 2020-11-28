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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntüler - Hayatını kaybeden sürücünün cesedinin görüntüsü - Polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin kazaya müdahalesiBaşkentte devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybettiANKARA (AA) - Başkentte devrilen tırın altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Konya yolu Mevlana Bulvarı'nda 27 YJ 028 plakalı tır devrildi. Tırın altında kalan sürücü ise hayatını kaybetti.Kazayı gören bir kişi, sürücünün yolda seyir halindeki diğer sürücülere selektör yaptığını, daha sonra tırın elektrik direklerine çarptığını ve devrildiğini öne sürdü.

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