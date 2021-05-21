ANKARA - Devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

- Motosiklet kazası - Kaza mahalli - Alınan güvenlik önlemleri - Sağlık ekiplerinin çalışmaları - Cenazenin araca konması Ankara 'da meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybettiANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Pursaklar ilçesindeki Çevre Yolu'nda seyir halindeki 45 ABC 614 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.Kaza sonucunda, motosiklette bulunanlardan Ali Şahin Iğdır olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer Kılıç ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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