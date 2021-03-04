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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng ile görüştü

ANKARA - Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng ile görüştü

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Çıng'ı karşılaması - İkilinin poz vermesi - Yaser Çıng'ın konuşması - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması - Hediye takdimiDestici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng ile görüştüANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Çıng ile görüştü.Destici, partisinin genel merkezinde ağırladığı Çıng'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.Tayvan ile Türkiye'nin son yıllarda ticari ve ekonomik alanlarda artan ilişkisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, tarihi geçmişleri nedeniyle Tayvan ile Türk toplumunun ortak bağlarının bulunduğunu kaydetti.
Destici, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikayı eleştirerek, baskıların zaman zaman soykırıma vardığını söyledi.

Çin'in "Uygur Türklerine zulmettiği" yönündeki Destici'nin beyanlarının Tayvan basınında da yer bulduğunu belirten Yaser Çıng de Türkiye ile Tayvan arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, ticari ve ekonomik alanlarda iş birliklerinin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.İkili daha sonra karşılıklı hediye takdim etti.

Politika Kırım Soykırım 

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