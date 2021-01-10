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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara depreminde bir evde hasar meydana geldi

Ankara depreminde bir evde hasar meydana geldi

hasar gören evden görüntüler

Deprem Akalan Müstakil Ev 

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( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan depremde müstakil bir ev hasar gördü. Ankara'da saat 22.53’te merkez üssü Kalecik olan deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sincan 1901 Caddede bulunan Erkan Akçay’a ait bir müstakil evde çatlaklar meydana geldi. Akçay ve eşi ile birlikte 5 çocuğuyla depreme evde yakalandı. Evde oturdukları anda avizenin ve eşyalarının sallandığını söyleyen Akçay, evin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirtti.
Polis ekiplerinin inceleme yaptığı eve giremediklerini belirten Akçay, evlerinin önüne yaktıkları ateşle ısındıklarını belirtti.

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