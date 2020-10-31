Ankara’dan İzmir’deki depremzede vatandaşlara destek



- Altındağ Belediyesi, İzmir’deki depremin ardından bölgeye giden ekiplere ve Bayraklı ilçesinde depremzedelere; çorba, çay, ekmek, su ve maske desteği sağlıyor. Ocak ayında gerçekleşen Elazığ ve Malatya depremlerinde olduğu gibi, İzmir’e de Altındağ’dan yardım eli uzandı. Altındağ Belediyesi yardım ekipleri ve çorba ikram aracı İzmir’e gönderildi. Altındağ Belediyesi olarak daima zor durumda olan vatandaşların yanında olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Zor durumda kalan vatandaşımız Altındağ’da olmuş, İzmir’de olmuş bizim için fark etmez. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Vatan toprağımızın her karışı bizim için çok değerli...Bu nedenle vakit kaybetmeden yardım ekiplerimizi yola çıkardık. Oradaki vatandaşlarımıza, depremzedelere biraz olsun güç verebilirsek, içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize. Ekiplerimiz orada depremzedelere; çorba, çay, ekmek, su ve maske desteği sağlıyor” dedi.

“Dualarımız İzmir’le” Gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Kalbimiz de dualarımız da İzmir için. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ise Allah acil şifalar versin. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın da sağ salim kurtulabilmesini temenni ediyorum. Canla başla çalışan arama ve kurtarma ekiplerimize Allah güç kuvvet versin. Allah yardımcımız olsun, bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah” ifadelerini kullandı.



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