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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi

Ankara’daki korsan servis denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edildi

denetimlerden görüntüler

( ANKARA ) - ANKARA

Para Cezası Gesi Zabıta Servis Şoförü Servis Aracı 


- Ankara’nın Sincan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe zabıta ekiplerince yapılan korsan servis araçları denetimlerinde 5 servis aracı trafikten men edilirken, 56 servis şoförüne idari para cezası uygulandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe zabıta ekipleri, Temelli Organize Sanayi bölgesi yolu üzerinde korsan servis araçlarının önlenmesine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, kontrol edilen 650 servis aracından 5’i trafikten men edildi. Kontrollerde ayrıca 56 servis şoförüne de toplamda 18 bin lira idari para cezası uygulandı. (ALİ-
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