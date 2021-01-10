Ankara’daki korkutan deprem Çankırı'da da hissedildi



- Ankara’nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem Çankırı'da da hissedildi. Ankara’nın Kalecik ilçesinde saat 22.53’te deprem oldu. Yerin 12.81 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı’da da hissedildi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz yaptığı açıklamada kent genelinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirtti.





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