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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’daki kadın cinayetin zanlısı yakalandı

Ankara’daki kadın cinayetin zanlısı yakalandı

Zanlının görüntüsü

( ANKARA ) - ANKARA

Kadın Cinayeti Eski Sevgili Akalan Katil Zanlısı Cinayet 


- Ankara’nın Mamak ilçesinde silahla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Sevgi Tekin’in katil zanlısı yakalandı. Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece yarısı evine gelen ve zorla camı kırarak içeriye giren eski sevgilisi Gökhan A. (26) tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu Gökhan A. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Zanlı polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. (BC -
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