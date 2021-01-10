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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara’daki deprem Kırıkkale’de de hissedildi

Ankara’daki deprem Kırıkkale’de de hissedildi

Sokağa inen vatandaşlardan detaylar

Deprem 

-Vatandaşlardan röportaj
-Genel görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale’de de hissedildi. AFAD, merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Geniş bir alanda hissedilen ve 22.53’te yaşanan deprem Kırıkkale’yi de salladı. Deprem vatandaşları tedirgin ederken, korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde bulunan birçok insan da sokağa döktü. Kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. Deprem anında evinde olduğunu kaydeden vatandaşlar, korkuyla dışarı çıktıklarını kaydetti.
Sallantıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, kendilerini hemen sokağa attıklarını ifade etti.

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