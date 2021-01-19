Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

OPERASYONDAN DETAYLAR

( ANKARA ) ANKARA

Avro Lyon Akalan Dolar Suç Örgütü 


- Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri 2 ayrı operasyonun ardından ulaştıkları istihbaratın ardından operasyonun düğmesine bastı. Edinilen bilgilere göre, Yasa dışı bahis oynatarak illegal gelir elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 15 kişinin bilgilerine ulaşan ekipler, zanlılara yönelik Ankara merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yapan ekipler, yasa dışı bahisten kazanıldığı tespit edilen 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan araştırmalarda, 80 milyon lira civarında para hareketinin olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı