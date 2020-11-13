Ankara’da yanan kulübedeki tüp patladı: 1 kişi yaralandı, 24 güvercin telef oldu

--Olay yerinden

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın Keçiören ilçesinde yanan güvercin kulübesindeki tüp patladı. Olayda, yangını söndürmeye çalışan güvenlik görevlisi yaralanırken kulübedeki 24 güvercin telef oldu. Olay, saat 06.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Şehit Kubilay Mahallesi Kamelya Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşan ve Gökhan Ekim’e ait olan güvercin kulübesini yanmaya başladı.

Alevlerin sardığı kulübedeki yangını söndürmeye çalışan Karşıyaka Mezarlığında çalışan güvenlik görevlisi Mehmet Kayhan, kulübedeki tüpün ısınarak patlamasıyla başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri de yaralı güvenlik görevlisini yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti. 24 güvercin telef oldu Öte yandan Gökhan Ekim’e ait olan 24 güvercin, yanan yanarak küle dönen kulübede telef olurken polis, kulübenin nasıl yandığını araştırıyor.



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