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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da yakılmış köpek leşleri toplandı

Ankara’da yakılmış köpek leşleri toplandı

Köpeklerin Götürülmesi

Köpek 

-Genel Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide bulunan yakılmış köpek leşleri belediye ekipleri tarafından toplandı.Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide yakılmış köpek leşleri bulunmuştu. Olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan incelemede köpeklerin öldükten sonra yakıldığı tespit edildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, olayla ilgili tutanak tutarak, köpek leşlerini ayrıntılı incelemek üzere topladılar.
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