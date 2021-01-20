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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara'da uyuşturucu partisine polis baskını: 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'da uyuşturucu partisine polis baskını: 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı

Olay yerinden

Polis Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Şüphelilerden
-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu partisi yapıldığı ihbarı üzerinde bir eve baskın yaptı. Baskında çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Çolak Sokak'ta meydana geldi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya İlçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ihbarı aldı. Ekipler, parti düzenlenen eve yaptığı operasyonda baskında, çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ve 1 adet silah ele geçirirken 2'si kadın toplam 7 kişiyi de suç üstü yakaladı. Evde detaylı arama yapan polis ekipleri uyuşturucuların saksılara gizlendiğini fark etti. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere Çankaya Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (MMD-
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