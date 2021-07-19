Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Ankara’da trafik kazası: Takla atan ticari taksinin sürücüsü yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Ankara’da trafik kazası: Takla atan ticari taksinin sürücüsü yaralandı

- Ankara’da trafik kazası: Takla atan ticari taksinin sürücüsü yaralandı

-Olay yerinden

İlk Müdahale Ticari Taksi Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Kaza yapan otomobilen

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan ticari taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Recep T idaresindeki 06 T 4030 plakalı ticari taksi Çatalca Caddesi’nden Ayaş Caddesi istikametinde seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak yaklaşık 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Recep T., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı