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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı

Ankara'da tartıştığı husumetlisini pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı

Olay yerinden görüntüler

Polis Akalan Firari Zanlı Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde husumetlisini pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı. Olay Altındağ ilçesi Dışkapı köprü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunan Nida E. ile Orhan A. Dışkapı Köprü altında karşılaşarak tartışmaya başladı.
Aralarında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Nida E. yanında bulunan pompalı tüfekle Orhan A.’ya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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