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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara'da tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da tabelaya çarpan otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

--Dereden görüntüler
-Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobil dereye uçtu. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Araçtan yaralı şekilde kurtulan bir kişi ise kendi imkanlarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kazayı ekiplere haber verdi. Kaza Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant caddesinde meydana geldi. Hasan Kılıç(23) yönetimindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Caddesi’nden ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek, Yılbant caddesi üzerindeki tabelaya çarparak dereye uçtu. Araçta içinde bulunan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak yürüyerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Kazayı polis ekiplerine bildiren Örnek, hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otomobil bulunduğu belirtilen Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya(18) ve Yücel Akcan’ın telefonlarını aradı ama ulaşamadı. Olay yerinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları çalışmada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya(18) ve Yücel Akcan’ın cansız bedenine ulaştı. Dereden çıkarılan cenazeler ise Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilden hafif şekilde Yaralı çıkan Örnek ise, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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