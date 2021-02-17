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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Ankara’da son 1 haftada alkol ve tütün kaçakçılığından 27 kişi gözaltına alındı

- Ankara’da son 1 haftada alkol ve tütün kaçakçılığından 27 kişi gözaltına alındı

Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Alkollü İçki Akalan Elektronik Eşya 14 Şubat Cep Telefonu 


- Başkent’te sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 8-14 şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda da malzemeye el konuldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 677 bin 240 adet makaron, 2 bin 175 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 692 adet ilaç, bin 288 kg tütün, 736 litre kaçak/sahte alkollü içki, 450 adet puro ve 86 adet cep telefonu ele geçirildi. (ALİ-
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