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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Ankara’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Ankara’da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Sağanaktan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Yağmur Su Sağanak Yağış Bild Sağanak 


- Ankara'da etkili olan yağmur kısa bir süre sağanağa dönüştü. Yoğun yağış sebebiyle caddeleri su bastı, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.Ankara’da öğlen saatlerinde etkisin gösteren sağanak Altındağ, Mamak ve Etimesgut ilçelerinin cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Araçlar oluşan su birikintileri nedeniyle güçlükle geçebildi. Kısa süren sağanakta vatandaşlar da zor anlar yaşadı.
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