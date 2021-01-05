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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da sağanak etkili oldu

Ankara’da sağanak etkili oldu

Vatandaşlardan görüntüler

Akalan 

--Araçlardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Başkentte öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, akşamda etkili oldu. Caddelerde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti. Ankara’nın en işlek caddeleri Tunalı Hilmi Caddesi ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek.(MKM-
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