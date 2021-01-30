Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da restorana silahlı ve palalı saldırı: 3 yaralı

Ankara’da restorana silahlı ve palalı saldırı: 3 yaralı

Olay yerinden

Polis Polis Ekipleri Saldırı 

-Yaralılardan
-Polis ekiplerinden
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesinde ellerinde silah ve pala şeklinde bıçakların olduğu saldırganlar bir restoranı bastı. Restorana giren ve 3 kişiyi yaralayan saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay, gece yarısı sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Köroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Buradaki bir restorana çorba almak için gelen kişiler, arkalarından içeri giren başka bir grubun saldırısına uğradı. Ellerinde silah ve pala şeklinde bıçakların olduğu saldırganlar, burada 3 kişiyi çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, saldırıda yaralanan Eren Ş., Bayram İ. ve Fırat İ.'yi Ankara Şehir Hastanesine kaldırırken polis ekipleri de saldırganların peşine düştü. Olay yerinden kaçtıkları otomobili araştıran ekipler, aracı Altındağ ilçesinde terk edilmiş olarak buldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı