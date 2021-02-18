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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da Regaip Kandili eda edildi

Ankara’da Regaip Kandili eda edildi

Camilerden görüntüler

Yaşlı Genç İslam 

-camiden çıkan vatandaşlarla röpler
-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili’nde Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu Regaip gecesinde, eller dua için semaya açıldı. Başkent’te Regaip Kandili’nde başta Melike Hatun Camii, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Kocatepe Camii olmak üzere Ankara’nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Pandemi şartları altında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu gözlenen camilerde vatandaşlar bu mübarek günün sevincini yaşadı. Camiye gelen vatandaşlar pandemi şartlarında, böyle güzel bir günü boş geçirmemek gerektiğini. Salgına karşı her türlü önlemli alarak camiye geldiklerini belirterek tüm İslam alemi için dua ettiklerini söylediler.
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