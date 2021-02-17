Ankara'da pikap kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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( ANKARA ) - ANKARA



- Ankara Çevreyolu üzeri Ayaş Yolu varyantında kamyonete arkadan çarpan pikap tarzı hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Ankara Çevreyolu üzeri Ayaş Yolu varyantında meydana geldi. Onur B. kontrolündeki 06 BCZ 308 plakalı pikap tarzı hafif ticari araç, Ercan K. idaresindeki 80 AAD 773 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, pikap içerisindeki yolcu B.A.D. hayatını kaybederken sürücü Onur B. de yaralandı. Kazanın etkisiyle iki araç da kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı Onur B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında kamyonet sürücüsü Ercan K.'nın ifadesine başvurdu. (MC -GE-BC -



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