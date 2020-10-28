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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara’da pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Ankara’da pencereden bakan kişi pompalı tüfekle öldürüldü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından

İlk Müdahale Hastane Akalan Pompalı Tüfek Cinayet 

--Genel ve detay
--Olay yerinden

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Keçiören ilçesinde evinin penceresinden dışarıya bakan kişi, kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1896/2. Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişiler Murat Özçelik’in evinin önüne geldi. Bu sırada evinin penceresinden dışarıya bakan Özçelik’e pompalı tüfekle ateş ederek yaralayan zanlılar daha sonra olay yerinden kamyonet ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Özçelik’e olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaya ilişkin yaptığı çalışmada cinayet şüphelisi 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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