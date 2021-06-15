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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Ankara’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Olay yerinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Osmanpaşa Ağır Yaralı Motosiklet Sürücüsü 


- Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Aba Sokak’ta meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki 34 COH 456 plakalı motosiklet ile Yahya K.'nin kontrolündeki 55 SJ 819 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altına girerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Mehmet A.’yı yapılan ilk müdahalesinin ardından Sincan Devlet Hastanesi’ne sevk etti. (MMD-MA-Y)
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