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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara’da oto hırsızlığı suçundan aranan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

Ankara’da oto hırsızlığı suçundan aranan 3 şüpheliden 2'si yakalandı

şahısların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Savcı Operasyon Akalan Hırsız Oto Hırsızlık 


- Ankara’nın Sincan İlçesinde oto hırsızlığı suçundan aranan 3 şüpheliden 2’si Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ankara’nın Sincan ilçesinde 26 Haziran günü Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir otomobilin çalındığı ihbarını aldı. Jandarma ekiplerince yapılan çok yönlü çalışmalarda oto hırsızlığı olayını gerçekleştiren H.M. ve G.M. olduğunu tespit etmiştir. Şüpheli 2 şahsın bir çok hırsızlık suçundan arandıkları ve çalıntı aracın şüpheli şahısların ikamet adresinde olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla H.M. ve G.M. adlı şüphelilerin ikametine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli H.M yakalanırken, ikamette bulunan diğer bir şahıs S.M.’nin sorgusu yapıldığı 5 farklı oto hırsızlık olayına karıştığı, adına kayıtlı aracın Ankara’da 5 farklı oto hırsızlığı suçunda kullanıldığı tespit edildi. İkamette yakalanan şüpheli H.M. ve S.M. adli işlem başlatılırken, G.M.’yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Çalınan otomobil ise işlemlerinden sahibine teslim edildi. (MKM-
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