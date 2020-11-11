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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara'da orman ürünleri deposunda dev yangın

Ankara'da orman ürünleri deposunda dev yangın

-Olay yerinden

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

--Yangın anından
--Vatandaşlar ile röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 katlı sunta deposunda çıkan yangın, arkasındaki 4 katlı apartman ile bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 19.30 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'ndeki 2 katlı sunta deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek deponun tamamını sardı. Yangın, deponun arka tarafında bulunan 4 katlı apartmana ve bitişiğindeki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada polis ekipleri de binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri mahallede paniğe neden olan yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Öte yandan 4 katlı bina ve bitişiğindeki yangın kısa sürede söndürülürken, kereste ve sunta deposundaki yangına ise müdahale devam etti. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olay yerine gelerek, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Olay yerinde açıklamada bulunan Yavaş, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığını ve ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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