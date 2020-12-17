Ankara’da 'misilleme' cinayeti

-Olay yerinin gündüz görüntüsü



( ANKARA )- Aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti ANKARA



- Ankara’da aralarında uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti.Olay, dün gece Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden uyuşturucu satışından dolayı husumet bulunan iki grup Çamlıtepe Caddesi üzerinde kavga etmeye başladı.

Kavganın büyüyüp silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda Ü.L. ve arkadaşları, karşı gruptan “Dalin” lakaplı İsmail Altun ve yanındaki yabancı uyruklu Abdulhai Alkuda’ya silahla ateş etti. İsmail Altun ve Abdulhai Alkuda ağır yaralanırken, Ü.L. ile arkadaşları olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Abdulhai Alkuda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen İsmail Altun da hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Abdulhai Alkuda ve İsmail Altun’un 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı olaya karıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, gündüz saatlerinde 837. Sokak'ta terk edilmiş bir otomobil buldu. Olaya karışanların kullandığı değerlendirilen otomobilde kurşun delikleri ve kan izleri olduğu görüldü.





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