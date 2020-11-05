Ankara'da kırmızı ışıkta geçen otobüs başka bir otobüse çarptı: 17 yaralı

--sağlık ekiplerinin çalışmasından

--İtfaiye ekiplerinin çalışmasından

-- kaza yapan otobüslerden

-- genel ve detay

-- kaza geçiren yolcu ve görgü tanıkları ile röportaj



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında meydana gelen kazada kırmızı ışıkta geçtiği tespiti edilen halk otobüsü belediye otobüsüne çarptı. Kazada her iki otobüste bulunan toplam 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail C. kontrolündeki 06 FM 3681 plakalı halk otobüsü Ziya Gökalp Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçerek Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde seyir halinde olan Hüseyin T. idaresindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle refüje çıkan belediye otobüsü ile halk otobüsü ağır hasar alırken kazada toplam 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi. Halk otobüsü kırmızı ışıkta geçti Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında incelenen kameralarda hall otobüsü şoförü İsmail C.'nin kırmızı ışıkta geçtiği tespit edildi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan kaza sırasında belediye otobüsünde olan vatandaşlar ve görgü tanıkları, halk otobüsünün belediye otobüsüne çok hızlı geldiği için duramayarak çarptığını ifade etti.





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