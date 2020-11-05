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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2’si polis 5 yaralı

Ankara’da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2’si polis 5 yaralı

-Yaralılardan

Alkollü Sürücü Taksi Şoförü Kırmızı Işık Alkol Muayenesi Sağlık Ekipleri 

--Sağlık ekiplerinin polisleri ilk müdahalesinden
--İtfaiye ekiplerinin çalışmasından
--Kaza yapan araçlardan
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında otomobiliyle kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan taksi, polis otomobiline çarparak durabildi. Kazada, 2’si polis toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kolej istikametine ilerleyen Müslüm C. kontrolündeki 06 GA 1737 plakalı FIAT marka otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde giden Ümit D. idaresindeki 06 T 3560 plakalı taksiye çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan taksi ise seyir halindeki resmi polis aracına çarparak durabildi. Kazada, takside bulunan sürücü Ümit D., yolculardan Melisa D. ve Zekeriye K. ile resmi polis aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Kabin içerisinde sıkışarak yaralanan taksi şoförünü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkarırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi. Hem alkollü, hem kımızı ışıkta geçti Öte yandan trafik polisleri tarafından yapılan alkol muayenesinde alkollü olduğu belirlenen 06 GA 1737 plakalı otomobilin sürücüsü Müslüm C.’nin aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği de tespit edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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