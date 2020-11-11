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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ankara’da kereste fabrikasında yangın

- Ankara’da kereste fabrikasında yangın

Yangindan görüntü

( ANKARA )- Metruk evlere sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor ANKARA

Fabrika Sağlık Ekipleri 


- Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Çevresindeki evlere de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Önder Mahallesi, Çamlıtepe Caddesi’nde bulunan iki katlı bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sararken olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerin sevk edildi. Yangın çevredeki metruk evlere de sıçrarken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. (ÖZ-Y)
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