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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da kar yağışı ve sis etkili oluyor

Ankara’da kar yağışı ve sis etkili oluyor

-Şehir içinden kar ve sis drone görüntüsü

İhlas Kar Yağışı 

--Eymir gölünden kar ve sis drone görüntüsü
--Sis detayları

( ANKARA - DRONE) ANKARA

- Başkent’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve etkili olan sis havadan görüntülendi. Türkiye’nin batısında etkili olan kar yağışı iç kesimlerde de kendisini göstermeye başladı.
Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek yerlerinde devam ediyor. Kar yağışının haricinde siste etkili olmaya başladı.
O anlar İhlas Haber Ajansı

tarafından havadan görüntülendi. Kar yağışının gün içerisinde Ankara’nın genelinde etkili olması bekleniyor. (YEK-
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